"Киевоблэнерго" 23-25 сентября намерено отключить электроснабжение 21 объекта Киевской области из-за долгов

ЧАО "Киевоблэнерго" по требованию поставщика ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" намерено 23-25 сентября отключить от электроснабжения 21 объект в Киевской области из-за долгов.

Согласно пресс-релизу "Киевоблэнерго", среди объектов на отключение водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства, общежития и коммунальное медучреждение. В частности, КП "Броварытепловодоэнергия", КП "Боярка-водоканал", КП "Фастоводоканал", КП "Новопетровский медицинский консультационно-диагностический центр" и ООО "Комплекс Агромарс".

"Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопрос задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены", - говорится в пресс-релизе.