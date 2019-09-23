Экономика

14:48 23.09.2019

Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства

2 мин читать
Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" №54-IX, принятый Верховной Радой 11 сентября 2019г.

"Целью документа является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" и "Об автомобильном транспорте", сообщает в понедельник пресс-служба президента.

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет наложение штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%. В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины", - отмечают в Офисе президента.

Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда" № 74-IX, принятый парламентом 12 сентября.

Документ нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог, базовые принципы которого заложены в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

"Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% - от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Теги: #дороги #зеленский #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 23.09.2019
Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии

Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии

13:04 23.09.2019
Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

13:02 23.09.2019
Закон о реформе прокуратуры направлен на подпись Зеленскому

Закон о реформе прокуратуры направлен на подпись Зеленскому

11:45 23.09.2019
Зеленский подписал закон об импичменте

Зеленский подписал закон об импичменте

11:42 23.09.2019
Глава МИД Украины считает, что на Зеленского не оказывалось давление во время телефонного разговора с Трампом

Глава МИД Украины считает, что на Зеленского не оказывалось давление во время телефонного разговора с Трампом

10:26 23.09.2019
У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

10:17 23.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: мы не допустим федерализации Украины и потери территорий, но хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс

Помощник Зеленского Ермак: мы не допустим федерализации Украины и потери территорий, но хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс

18:30 22.09.2019
Трамп заявил, что обсуждал с Зеленским по телефону коррупцию и упоминал Байдена

Трамп заявил, что обсуждал с Зеленским по телефону коррупцию и упоминал Байдена

23:51 21.09.2019
Имплементация "формулы Штайнмайера" – не разовое решение, она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться – помощник Зеленского

Имплементация "формулы Штайнмайера" – не разовое решение, она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться – помощник Зеленского

17:11 21.09.2019
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд Киева планирует 24 сентября рассмотреть иск Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

ПОСЛЕДНЕЕ

Производители протестировали 6 вариантов программных РРО, активная фаза тестирования начнется весной 2020 года – глава ГНС

Суд отменил незаконное определение Барышевского райсуда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности

Хозсуд Киева планирует 24 сентября рассмотреть иск Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Верланов отрицает возможность использовать механизм "кэшбека" для конкурентной борьбы

В "Слуге народа" анонсировали внесение в Раду "слишком либерального для работодателя" Трудового кодекса

Novus инвестировал 161 млн грн в открытие крупнейшего магазина сети

Hyundai создает СП с американской Aptiv в сфере самоуправляемых автомобилей, инвестирует $2 млрд

"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА