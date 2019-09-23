Суд отменил незаконное определение Барышевского райсуда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности

Киевский апелляционный суд в понедельник удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и отменил принятые определением Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня меры обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности, говорится в сообщении на сайте центробанка.

Как отмечается в сообщении, в своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы: суд не вправе устанавливать НБУ и членам правления центробанка запрет выполнять полномочия; законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или наложения запрета на осуществление полномочий заместителя председателя НБУ "по решению суда".

"Мы приветствуем решение Киевского апелляционного суда… В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить определение, которое будет блокировать работу любого государственного органа", - цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.

"О допущенных судьей Барышевского районного суда Киевской области Коваленко К.В. грубых нарушениях Национальный банк довел до сведения Высшего совета правосудия, а также Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время Рожкова продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы НБУ.

Как сообщалось со ссылкой на Рожкову, Барышевский райсуд Киевской области решил отстранить ее от исполнения обязанностей первого заместителя главы НБУ по спору между двумя жителями Барышевки.

"Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца" на ... ОРД (сайт – ИФ). …6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривни"… Он (этот текст - ИФ) до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ", - написала Рожкова в Facebook.

По ее словам, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до настоящего времени работает в должности директора.