Экономика

14:16 23.09.2019

В "Слуге народа" анонсировали внесение в Раду "слишком либерального для работодателя" Трудового кодекса

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила о внесении в парламент в скором времени проекта Трудового кодекса, который будет либеральным в отношении работодателей.

"Мы уже заблокировали сегодня триумфальное прохождение Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, возможно too much (слишком - ИФ) либеральным для работодателя. Мы будем пытаться создать для вас, как для бизнеса, очень простые и дешёвые условия открытия и закрытия рабочего места именно для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше", - сказала Третьякова, выступая на форуме Национальной бизнес-коалиции в понедельник в Киеве.

"Но это значит, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наёмного работника", - отметила она.

При этом глава парламентского комитета в комментарии журналистам заявила: "Вместе с тем просим работодателей принять участие более мощно, чем это было в предыдущих предложениях, во втором уровне пенсионного обеспечения, накопительном".

Теги: #трудовой_кодекс #рада #слуга_народа
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