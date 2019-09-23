Экономика

12:15 23.09.2019

Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

1 мин читать
Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

 Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины".

"При планировании бюджета на следующий год собственники закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/$1. По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 грн/$1", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, представляя результаты исследования в Киеве в понедельник.

Согласно исследованию, в ходе которого в августе 2019-го было опрошено 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, причем 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

В то же время по сравнению с прогнозом на 2019-й сократилось количество компаний, которые намерены расширять штат. Как показал опрос, 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении штата (в минувшем году таких было 58%), привела данные опроса Деревянко.

Только 33% компаний в 2020-м намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине, свидетельствует исследование.

При этом более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%, показал опрос.

Исследование проводится четвертый год подряд.

Теги: #курс #еба #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 18.09.2019
Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

17:42 17.09.2019
События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

12:21 17.09.2019
ЕБА настаивает на доработке законопроекта 1230 с поправками в Таможенный кодекс относительно прав интеллектуальной собственности

ЕБА настаивает на доработке законопроекта 1230 с поправками в Таможенный кодекс относительно прав интеллектуальной собственности

17:59 21.08.2019
Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 25,135 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 25,135 грн/$1

09:24 21.08.2019
Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

17:51 20.08.2019
Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

16:42 20.08.2019
Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

10:03 19.08.2019
Доллар США стабилен к основным валютам, иена и швейцарский франк под давлением

Доллар США стабилен к основным валютам, иена и швейцарский франк под давлением

15:53 15.08.2019
До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

16:24 14.08.2019
Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

"ДТЭК" с афилированными лицами аккумулировал доминирующий контрольный пакет "ДТЭК Киевские электросети"

Херсонская область по итогам 2019 года ожидает роста въездного турпотока на 25%

Рада поддержала отмену паевого взноса при строительстве с 2021 года

Американской экономике не нужны дополнительные стимулы - глава ФРБ Бостона

Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

Минэкономразвития обнародовало законопроект об открытии рынка земли с 1 октября 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА