Американской экономике не нужны дополнительные стимулы - глава ФРБ Бостона

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, на последних двух заседаниях Федрезерва голосовавший против снижения ставки, объяснил свое решение отсутствием необходимости в дополнительных стимулах.

"Курс денежно-кредитной политики является стимулирующим. Экономике, в которой уже ощущается нехватка рабочей силы, не требуется дополнительных денежно-кредитных стимулов", - говорится в заявлении Розенгрена, обнародованном на сайте ФРБ Бостона.

Также он добавил, что снижение ставки несет в себе риски дальнейшего подъема цен на рисковые активы и роста закредитованности компаний и физических лиц.

Несмотря на его аргументацию, с которой в целом согласна его коллега из ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, на прошлом заседании ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была снижена на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2% годовых 7 голосами из 10.

Еще одним человеком, который пошел против мнения большинства, стал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, однако он выступал за еще более резкое, на 0,5 п.п., снижение ставки.

Его позиция объясняется "признаками замедления роста экономики в США в ближайшем будущем".

"Неопределенность в торговой политике остается повышенной, промпроизводство в Штатах, вероятно, уже находится в рецессии, и вероятность рецессии в экономике в целом, по различным оценкам, увеличилась с "низкой" до "умеренной", - сказал Баллард.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится в октябре, и, по мнению большинства аналитиков, на нем Федрезерв возьмет паузу и не станет менять ставку. Еще одно снижение ожидается по итогам декабрьского заседания.