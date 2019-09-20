Экономика

17:08 20.09.2019

"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

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"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

Группа компаний "Нова Пошта" до конца 2019 года намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев.

Об этом сообщил директор компании Александр Бульба на открытии инновационного сортировочного терминала во Львове в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами "Жуляны" и "Борисполь". В то же время, возможно, мы будем приземляться где-то в Киевском районе в другом аэропорту", - сказал он.

Как сообщалось, "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" (Киев) запустила ежедневный ночной авиарейс по маршруту "Львов-Днепр-Львов" для оперативной доставки отправлений весом до 1 кг.

Ранее "Нова Пошта" совместно с авиакомпанией "Элерон" протестировала 5 направлений авиадоставки из Львова.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #киев #нова_пошта #бульба #львов
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