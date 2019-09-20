"Нова Пошта" до 2020г. намерена открыть более тысячи отделений в селах по Украине

Группа компаний "Нова Пошта" до конца 2019 года намерена увеличить количество отделений по всей Украине до 6,2 тыс. за счет открытия новых отделений в селах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил совладелец компании Вячеслав Климов во время открытия инновационного сортировочного терминала во Львове в пятницу.

"Это наша стратегия, в селах - потенциально большой рынок. Поэтому, мы открываем там наши отделения, делая это, в основном, с помощью наших партнеров... При этом, абсолютно, не снижая качество обслуживания", - сказал он.

По словам Климова, в настоящее время "Нова Пошта" насчитывает более 5 тыс. отделений и почтоматов, из них в селах - 2,120 тыс. До конца 2019 года планируется увеличить количество отделений до 6,2 тыс., из которых 3,160 тыс. будет в селах.

Как сообщалось, "Нова Пошта" открыла двухкорпусный инновационный сортировочный терминал во Львове (ЛЭО). Площадь терминала составляет около 15 тыс. кв. метров.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.