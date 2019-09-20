Экономика

15:32 20.09.2019

Члены КТПП просят главу финкомитета ВР не допустить принятие во втором чтении законопроектов без учета мнения бизнеса

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Члены КТПП просят главу финкомитета ВР не допустить принятие во втором чтении законопроектов без учета мнения бизнеса

Принятие во втором чтении трех законопроектов в сфере фискальной политики, имеющих существенное значение для прав и законных интересов бизнеса, без учета его мнения, значительно ухудшат состояние налогоплательщиков, усилят административное давление на бизнес и введут коррупционные риски.

Об этом говорится в резолюции состоявшегося в Киевской торгово-промышленной палате (КТПП) 20 сентября круглого стола с представителями бизнес сообщества, экспертов, адвокатов по обсуждению законопроектов об усовершенствовании администрирования налогов №1210, о применения регистраторов расчетных операций №1053-1 и детенизации расчетов №1073.

Как отметил в своем выступлении президент КТПП Николай Засульский. прозрачная отчётность необходима как бизнесу, так и новой налоговой службе, которые вместе с таможней должны к 2021 году обрести новое качество. Реформа налогообложения рано или поздно состоится. Но она должна исключить увеличение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, потому что эксперты прогнозируют увеличение и удорожание процедур администрирования, увеличение количества проверок на основании недобросовестных обращений потребителей, увеличение финансовых санкций.

"Именно детальное, профессиональное обсуждение положений указанного законодательства бизнес-сообществом и самое главное - учет результатов такого обсуждения парламентом, по мнению КТПП, которая всегда пытается выступать дискуссионной платформой между властью и бизнесом, должна служить тому, чтобы спорность отдельных законодательных положений не трансформировалась в отрицательные или коррупционные положения действующего закона",

В резолюции, которая будет направленном председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, представители бизнеса просят учесть замечания по критическим вопросам, которые, по их мнению, при принятии законопроектов в текущей редакции могут привести к негативным последствиям.

Так, нормы №1210"О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" могут привести, в частности, к увеличению в 4 раза штрафных санкций за совершение налоговых правонарушений, введение 20% ставки обложения НДС при экспорте товаров по цене ниже обычной и / или цены приобретения, несмотря на наличие положительной судебной практики о неправомерности данной нормы.

Кроме того, принятие данного законопроекта, в предлагаемой редакции, будет способствовать введению "презумпции вины налогоплательщика", то есть безусловной финансовой ответственности налогоплательщиков независимо от наличия вины, исключению ответственности руководителя и должностного лица фискального органа при принятии неправомерных решений, действия или бездействие, а также исключение из налоговых расходов курсовых разниц, противоречит Международным стандартам учета и отчетности.

По мнению участников круглого стола, недопустим является и принятие без внесения изменений законопроектов №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и № 1073:" О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" №1053-1 поскольку значительное увеличение штрафных санкций за совершение нарушений по использованию РРО. А также приведет к тому, что расходы малого бизнеса и микропредпринимательства - налогоплательщиков второй и третьей групп единого налога на администрирование процессов приобретения и применения регистраторов расчетных операций увеличатся в разы, что может привести к сокращению или приостановке их деятельности. Кроме того, предложенное законопроектами регулирование может иметь обратный эффект - поиск возможностей оптимизации затрат на администрирование бизнеса с помощью "конвертационных центров".

"Приведенные положения, по нашему мнению, наиболее ярко свидетельствуют о невозможности принятия указанных законопроектов в предложенной ко второму чтению редакции, поскольку содержат дискриминационные для налогоплательщиков нормы. Просим учесть позицию налогоплательщиков - членов Киевской торгово-промышленной палаты, в полной мере поддержанную участниками нашего круглого стола, о необходимости исправления вышеуказанных недостатков и учета замечаний, при принятии законопроектов во втором чтении и в целом", отмечается в резолюции.

Теги: #налоги #тпп #верховная_рада
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