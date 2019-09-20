Экономика

14:54 20.09.2019

Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях – Оржель

1 мин читать

Контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украины возможен лишь на рыночных условиях, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Теги: #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 20.09.2019
Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

09:46 20.09.2019
Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и Украине

Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и Украине

20:44 19.09.2019
Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

20:03 19.09.2019
Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

19:44 19.09.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

19:23 19.09.2019
Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

19:22 19.09.2019
Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

19:19 19.09.2019
Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

19:01 19.09.2019
Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

19:00 19.09.2019
Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены КТПП просят главу финкомитета ВР не допустить принятие во втором чтении законопроектов без учета мнения бизнеса

SOCAR Turkiye Enerji вложит $600 млн в увеличение мощностей НПЗ "STAR" в Турции

"ТИС" с октября вторым на Черном море запускает трансшипмент

Компании США репатриировали около $1 трлн после налоговой реформы

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

"Нова Пошта" открыла инновационный сортировочный терминал во Львове

Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

Бизнес-ассоциации УРБ призвали крупных продавцов прекратить использование ФЛП для минимизации налогов

Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА