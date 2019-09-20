Экономика

14:45 20.09.2019

Компании США репатриировали около $1 трлн после налоговой реформы

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Американские компании во втором квартале 2019 года вернули на родину $88,3 млрд корпоративной прибыли, полученной за рубежом, говорится в сообщении министерства торговли США.

Таким образом, с момента вступления в силу налоговой реформы в начале 2018 года компании репатриировали порядка $1 трлн зарубежной прибыли. Между тем президент США Дональд Трамп при продвижении реформы говорил, не называя источников, что такие меры помогут вернуть в страну свыше $4 трлн. Инвестбанки и аналитики оценивали совокупный объем хранящихся на зарубежных счетах средств американских компаний в диапазоне от $1,5 трлн до $2,5 трлн.

Как следует из данных Минторговли, темпы возврата средств из-за рубежа неуклонно снижаются: в первом квартале объем репатриированных средств составлял $96 млрд, в четвертом квартале прошлого года - $146,6 млрд.

Американские компании годами избегали репатриации, чтобы не платить высокие налоги. Для того чтобы решить эту проблему, в рамках изменения системы налогообложения в конце 2017 года единовременный налог при репатриации был снижен с 35% до 15,5% для денежных средств и 8% для неденежных или неликвидных активов.

В 2017 году, до вступления в силу налоговых изменений, объем репатриаций составил $155 млрд за весь год.

Теги: #сша #экономика
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