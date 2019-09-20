Бизнес-ассоциации УРБ призвали крупных продавцов прекратить использование ФЛП для минимизации налогов

Члени Украинской Рады Бизнеса выступили с публичным обращением к брендам, которые на практике - и в розничной, и в интернет-торговле - используют предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

"Сейчас, когда остро стоит вопрос об упрощенной системе налогообложения и рассматриваются законопроекты о фискализации расчетных операций как инструменте детенизации, нам представляется критически важным продемонстрировать, что члены УРБ отстаивают право на либерализацию кассовой дисциплины исключительно для настоящих малых и средних предпринимателей и предприятий", - идет речь в сообщении.

В ассоциации ссылаются на результаты исследования Центра потребительских экспертиз «Тест», которые активисты консумерского движения обнародовали 13 сентября 2019. Из 20 крупных интернет-магазинов 10 реализовывают товар как якобы малый бизнес – от имени физических лиц-предпринимателей.

Среди тех, кто работает как ФЛП, - всеукраинские крупные ритейлеры, которые имеют широкое географическое покрытие, представительство во всех регионах Украины, многотысячные коллективы сотрудников и огромные бюджеты на маркетинг с привлечением дорогостоящей телевизионной, внешней и интернет-рекламы.

"Обращаемся к таким «малым» предпринимателям: вы дискредитируете само понятие МСБ, углубляете раскол в обществе на тех, кто «за» и «против» упрощенной системы налогообложения, и тихо смотрите, как страдают настоящие малые предприниматели в Украине. Ви должны прекратить такую деятельность и войти из тени, иначе именно на вашей совести будут тысячи закрытых настоящих ФЛП", - заявляют члены УРБ.

УРБ уже заявляла свою позицию относительно Законов Украины № 1053-1 «О внесении изменений в Закон Украины» о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и № 1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины щодо детенизации расчетов в сфере торговли и услуг»: проекты требуют доработки.

«Белый» бизнес - против тотальной фискализации. Мы приветствуем введение программных РРО, что поэтапно будет способствовать выводу из тени целых рынков товаров. Мы поддерживает выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса и видим целесообразность фискализации только в рисковых группах товаров (техника, лекарства, ювелирные изделия) и Введение механизма "кешбек" для потребителя, для чеков от 850 гривен, уменьшает коррупционные возможности чиновников, зато обеспечивает мотивацию покупателя защищать свои права. «Кэшбек» поможет вывести в легальное поле дистанционную торговлю и обращение наличных средств.

Представитель украинских бизнес-ассоциаций в составе УРБ призывают народных депутатов, глав фракций, председателя парламента учесть позицию бизнеса о тотальной фискализации и предложение начать детенизацию, в первую очередь, с рисковых отраслей торговли. Мониторинг Центра потребительских инициатив "Тест" продемонстрировал, что при использовании ФЛП сегодня работают такие всеукраинские продавцы, как Алло, Citrus, Rozetka, Stylus, Citycom, Skidka - https://test.org.ua/tests/electro/546