Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum в Киеве в пятницу.

Вице-премьер-министр отметил, что представление заместителей состоится 27 сентября, а официально они вступят в должности с 1 октября.

“До 1 октября у нас стоит задача уже официально ввести в должность своих заместителей. У меня будет очень сильная команда заместителей. Затем на базе функций и наших целей мы будем коммуницировать с вами и внедрять проекты в систему координат”, — сообщил Михаил Федоров.