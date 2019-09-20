Экономика

11:48 20.09.2019

Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября

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Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum в Киеве в пятницу.

Вице-премьер-министр отметил, что представление заместителей состоится 27 сентября, а официально они вступят в должности с 1 октября.

“До 1 октября у нас стоит задача уже официально ввести в должность своих заместителей. У меня будет очень сильная команда заместителей. Затем на базе функций и наших целей мы будем коммуницировать с вами и внедрять проекты в систему координат”, — сообщил Михаил Федоров.

Теги: #open_data #федоров
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