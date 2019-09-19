Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По его мнению, которое он высказал на своей странице в Facebook, в ходе прошедшей в четверг в Брюсселе встречи стороны так и не дошли до переговоров относительно нового контракта на транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", - резюмировал Витренко.