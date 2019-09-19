Экономика

19:23 19.09.2019

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

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Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович указал на связь объемов поставок газа из РФ по украинскому транзиту и сроков контракта с тарифами.

"Что касается длительности, объемов и тарифов этого контракта, в этом вопросе тоже мнения совпадали в том, что необходимо прийти к соглашению по этим трем составляющим. Объемы определяют тарифы", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций по газу.

По его словам, "продолжительность контракта также является определяющей" для суммы будущих инвестиций.

Отвечая на вопросы, Шефчович подтвердил: "Объемы будут прямо влиять на тарифы".

Он сообщил, что стороны займутся этими вопросами в ходе будущих дискуссий.

При этом в ходе переговоров конкретные объемы транзита газа не обсуждались.

"Мы сегодня не обсуждали конкретных объемы, поскольку посчитали, что сначала нужно договориться о правовой базе", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конкретные объемы - это предмет коммерческих переговоров, и во многом они будут зависеть от переговоров об объемах поставок газа для Украины", - сказал он.

"Украина взяла предложения в работу - сегодня они рассматривают и прямые поставки, и поставки реверсом, как было заявлено. Для них важно понимать, какие будут и объемы, и ценовые условия с точки зрения эффективности", - добавил министр.

Теги: #газ #тарифы
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