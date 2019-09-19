Экономика

19:22 19.09.2019

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

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Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

Консультации РФ-ЕК-Украина прошли конструктивно, обсуждались вопросы транзита и поставок газа в ЕС через Украину, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам консультаций.

"Только что закончились консультации, обсуждался вопрос транзита газа после 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину. На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Вопрос поставок газа - очень важный вопрос, чтобы говорить о транзите газа и объемах, (транзита газа - ИФ). Также обсудили вопросы по стокгольмскому арбитражу...", - сказал министр.

Он отметил, что российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность работать с 1 января (2020 года - ИФ).

"Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность работы с 1 января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована 1 января 2020 года. Речь идет о европейском законодательстве, которое сегодня внедряется в украинское, о разделении "Нафтогаза Украины" (unbundling - ИФ). Мы приняли информацию к сведению, и наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство действительно будет имплементировано, мы готовы работать и в соответствии с европейским законодательством. Это означает - готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - пояснил Новак.

"Однако мы обозначили и риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов, сертификации оператора, поскольку сертификацию должны делать европейские органы. И здесь нет никаких гарантий, что это будет сделано своевременно. Поэтому мы предложили партнерам - если этого не будет сделано до 1 января, мы сможем предложить продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до момента, когда будет готова нормативная база", - продолжил он.

Новак отметил, что РФ "готова работать по старому контракту, если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС".

Он сказал также, что России будут переданы нормативные акты, которые получит Украина для имплементации от Еврокомиссии, чтобы оценить - "действительно ли это законодательство соответствует европейскому". "Газпром" давно работает на европейском рынке и важно, чтобы это действительно было европейское законодательство, никаких не было отклонений, которые могли бы нести риски", - отметил Новак.

"Мы подчеркиваем, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. И для этого, в том числе, мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет принято в Украине", - заявил он.

Теги: #газ #єс #россия #украина
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