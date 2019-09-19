Экономика

19:21 19.09.2019

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

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"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает конструктивизм прошедших в четверг в Брюсселе трехсторонних переговоров, готовность российской стороны работать по европейским правилам в части транзита газа чрезе ГТС Украины.

"В частности, Газпром впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года", - говорится в пресс-релизе компании.

В свою очередь украинская сторона представила участникам переговоров будущего отдельного оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

"Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре", - резюмировали в НАК.

Теги: #нафтогаз_украины
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