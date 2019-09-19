Экономика

19:19 19.09.2019

Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

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Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

Участником трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС о транзите российского газа после 2019 года станет новый генеральный директор компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, которая сейчас формируется согласно принятому украинским правительством 18 сентября решению об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины", сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"После многих месяцев дискуссий … будем иметь нового транзитного оператора, который будет полностью сертифицирован согласно европейскому законодательству и будет новым партнером "Газпрома" в обсуждении транзитного контракта", – сказал Шефчович по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе в четверг.

Вице-президент уточнил, что глава новой компании-оператора украинской ГТС будет за столом переговоров не позднее декабря этого года.

Шефчович также сообщил, что украинская делегация пригласила на переговоры главу независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) – Оксану Кривенко. По его словам, ее участие было важным для ЕС и России, так как она рассказала, как будет транспонировано европейское законодательство, в том числе в вопросе соответствия тарифообразования европейской методологии.

Как сообщалось, ЕС и другие международные партнеры с конца 2018 года ранее критиковали Киев за задержку в практической реализации анбандлинга "Нафтогаза".

Кабмин Украины накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга от НАК "Нафтогаз Украины" транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность "МГУ". Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер после трехсторонних консультаций по газу Россия-ЕС-Украина сказал журналистам, что процедура создания независимого оператора ГТС Украины очень длительная, и, по его мнению, единственный выход - продлить действующий контракт на транзит газа, но сначала решить вопрос о поставке газа в Украину.

Теги: #газ #переговоры #россия
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