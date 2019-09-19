Экономика

18:57 19.09.2019

Гендиректор "Укрпошты": как будут ездить посылки на Новый год - решится 24 сентября в Женеве

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Гендиректор "Укрпошты": как будут ездить посылки на Новый год - решится 24 сентября в Женеве

Вопрос дальнейшей работы почтовых операторов, входящих во Всемирный почтовый союз в связи с намерением почты США выйти из его состава будет решаться на внеочередном почтовом конгрессе, который пройдет в Женеве в следующий четверг.

"Я уезжаю сейчас на внеочередной всемирный почтовой конгресс, где будут реально решаться судьба всей почтовой отрасли мира. Потому, что США заявили, что они выходят из Всемирного почтового союза, если не будут удовлетворены их условия", - сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на встрече с журналистами в Киеве в четверг.

По его словам, США генерируют около 50% мирового объема почты.

"Поэтому, то, как будут ездить посылки на Новый год - будет решаться во вторник в Женеве", - отметил он.

Как сообщалось, новогодний период часто является проблемным для почтовых операторов из-за резкого роста количества разного рода отправлений.

Теги: #укрпошта #смелянский #почта
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