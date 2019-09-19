Экономика

18:54 19.09.2019

Милованов выступает за создание в Украине системы мониторинга конечных бенефициаров

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Милованов выступает за создание в Украине системы мониторинга конечных бенефициаров

 Украине необходимо построить систему мониторинга конечных бенефициаров, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Нам нужно построить систему мониторинга, чтобы все открывали конечных владельцев. Тем государствам, которые не позволяют открыть конечных владельцев, мы не должны разрешать (покупать с/х земли - ИФ). Если мы не знаем, кто является конечным собственником, настоящим, кто покупает, неважно землю или завод, то мы не должны допускать этого (покупки - ИФ). Нам нужно знать конечных бенефициаров, и в случае если они непрозрачны - конфисковать или ограничивать", - сказал он в кулуарах конференции по реформе управления земельными отношениями в Киеве в четверг.

По словам Милованова, проблема конечных бенефициаров есть в разных сферах, и она должна решаться не законопроектом об обороте земель сельхозназначения.

"Эта проблема есть сегодня, будет завтра и послезавтра. Общество должно добиться, чтобы конечные бенефициары были открыты. Законопроект об обороте земель это не решает. Я хочу решить эту проблему по-настоящему", - отметил он.

Кроме того, министр на своей странице в соцсети Facebook, отметил, что основные положения законопроекта об обороте сельхозземель предусматривают возможность покупки земель сельхозназначения украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и государством.

При этом малым фермерам и физическим лицам, которые покупают до 500 га земель, будет предоставляться финансовая поддержка механизмом компенсации процентов и при помощи других видов финансовой поддержки.

Как сообщалось со ссылкой на замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября 2019 года, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Теги: #бенефициары #мониторинг #милованов #экономика
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