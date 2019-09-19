Шефчович: стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС

Прошедшие трехсторонние переговоры (Украина-Россия-ЕК) выявили общее понимание сторон, что новый контракт на транзит российского газа по территории Украины должен основываться на законодательстве ЕС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Обе стороны согласились в принципе, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС. Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; "Газпром" хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях", - сообщается на его странице в Twitter.