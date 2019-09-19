Миллер: Обсуждается правовой вопрос нового контракта с Украиной, есть "план Б" - его короткая пролонгация

Россия, Украина и ЕС в рамках трехсторонних консультаций по газу обсуждают правовой вопрос нового контракта РФ с Украиной, сообщил в эфире телеканала "Россия24" глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, это вопрос правовой. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит. Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал он.