Экономика

16:58 19.09.2019

Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

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Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

 Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на заседании в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

Согласно его декларации на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), в 2018 году Сенниченко получил 1,269 млн грн заработной платы по основному месту работы ("Укрпошта"). Помимо этого, он задекларировал 3,185 млн грн и 4,700 млн грн наличными.

Теги: #фги #кадры #рада #сенниченко
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