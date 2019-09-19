Экономика

16:40 19.09.2019

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент": Микитась вышел из владельцев стройкомпании

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Гендиректор "Укрбуд Девелопмент": Микитась вышел из владельцев стройкомпании

Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев), утверждает генеральный директор компании Олег Майборода.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады" официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", - написал Майборода на своей странице в Facebook в четверг.

Он не сообщил, кто является новым владельцем компании, однако ответил в комментариях, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.

Как он отметил, менеджмент компании меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

"Подробности разглашать не могу, но на строительные процессы это негативно не повлияет. После летнего снижения темпов, работы на всех площадках набирают обороты, а процессы финансируются в необходимом объеме. Весь менеджмент остается на своих местах, а руководство компанией будет осуществлять совет директоров, чтобы усилить контроль за производственными и финансовыми процессами", - резюмировал Майборода.

ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году и занимается девелопментом и сопровождением проектов госкорпорации "Укрбуд".

Согласно данным веб-сайта компании, по состоянию на сентябрь 2019 года портфель компании включал 49 проектов жилых комплексов (введены – 28, строящиеся – 21).

Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО, по-прежнему, числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром – Яна Левенец.

Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".

Теги: #акционер #укрбуд #микитась
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