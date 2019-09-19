Новый президент МАУ рассказал, что сделало национального авиаперевозчика неконкурентным

Национальные авиаперевозчики сегодня оказались в значительно худших условиях, чем ближайшие конкуренты из Турции, Польши, Латвии, и даже Беларуси, считает новый президент МАУ Евгений Дыхне. Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за неблагоприятной государственной политики в авиаотрасли.

С 2011 г. аэропорт «Борисполь» и МАУ совместно создавали авиационный продукт – так называемый международный транзитный хаб. В результате компания МАУ ежегодно наращивала пассажиропоток в аэропорту на 20% в среднем в год. «Это очень большое увеличение, которое свидетельствует о правильном выборе модели развития авиакомпании и аэропорта», – заявляет руководитель МАУ.

Но желание властей собрать побольше денег в казну и непродуманные государственные решения привели к тому, что аэропорт и национальные авиакомпании сегодня не могут конкурировать с авиарынками других стран. «Для аэропорта «Борисполь» это выражалось в введении дивидендов в размере 90%, которые фактически изымали у предприятия любой финансовый ресурс для развития», – считает Евгений Дыхне.

По его словам, для украинских авиакомпаний обратный финансовый эффект спровоцировали исторические проблемы государственного регулирования (превышающая среднеевропейские тарифы стоимость аэронавигационного обслуживания, акциз на топливо и необходимость облета территорий РФ. При этом государство не предложило игрокам рынка никаких экономических компенсаторов.

«Необходимость облета территории неподконтрольных восточных регионов Украины, Крыма, а также территории Российской Федерации предполагает увеличение маршрута полета, а, следовательно, и расходов непомерно дорогого авиатоплива», – поясняет президент МАУ. Это делает авиакомпанию неконкурентной как по времени в пути, так и по стоимости перелета.

При этом полностью нарушается хабовая бизнес-модель. «Ведь подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в «Борисполе» становится не выгодным», – говорит Дыхне.

В результате, например, МАУ за последние 5 лет переплатила $216 млн.

Решить эти проблемы можно если провести ключевые реформы в авиаотрасли. По словам руководителя авиакомпании, соседние страны вкладывают десятки миллионов долларов в инфраструктуру своих хабов, строят мегатерминалы и взлетные полосы в расчете перевозить 200 млн. пассажиров в год.

«Потому что знают, что это важно для экономики страны. В Украине авиация развивается не благодаря, а вопреки… Важно понять, что авиаперевозчику и аэропорту не под силу осуществить все необходимое самостоятельно. Я со своей стороны буду обращаться к органам исполнительной и законодательной власти для того, чтобы наши аргументы были услышаны на самом высоком уровне. Страна изменилась, вместе с ней готовы меняться и мы», – заявил президент МАУ.