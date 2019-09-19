Экономика

16:12 19.09.2019

ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

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ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович начал в четверг подготовку к назначенным на этот день в Брюсселе трехсторонним переговорам о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года со встречи с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге "Нафтогаз Украины".

"Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаз Украины" как элемент, важный для успешного результата трехсторонних переговоров", – написал он на своей странице в Twitter после переговоров с украинским министром.

Миссия Украины в ЕС сообщила, что на встрече Шефчовича с украинской делегацией была подтверждена общая позиция: "европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены".

"Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательные", – прокомментировал, в свою очередь, первые встречи в Брюсселе перед трехсторонними переговорами глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как сообщалось, ЕС и другие международные партнеры с конца 2018 года ранее критиковали Киев за задержку в практической реализации анбандлинга "Нафтогаза".

Кабмин Украины накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга от НАК "Нафтогаз Украины" транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэколгии Минфину. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность "МГУ". Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

Теги: #нафтогаз #газ #шефчович #ес #анбандлинг
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