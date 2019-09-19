Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1076, в котором фактически предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект во втором чтении поддержали 292 народных депутата.

"Во второй редакции закона о публичных закупках продлена возможность Министерства здравоохранения закупать лекарственные средства и медицинские изделия через международные организации… Мы пришли к консенсусу с нынешним монобольшинством", - сказала народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в ходе обсуждения законопроекта в парламенте.

Она уточнила, что закупка МОЗ лекарств через международные организации продлена на два года.

Ко второму чтению народные депутаты подали 125 поправок, из которых 76 было учтено.

Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, а также ввести обязательную отчетность в системе по всем закупкам.