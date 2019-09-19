McDermott наняла советников по реорганизации, акции рухнули на 63%

Американская инжиниринговая компания McDermott International Inc. наняла фирму AlixPartners LLP, специализирующуюся на оказании консалтинговых услуг корпоративным клиентам при реорганизации бизнеса, с целью возврата на прибыльный уровень, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По итогам сессии в среду акции компании рухнули в цене на 63%, на электронных торгах в четверг цена бумаг восстанавливается на 12%.

В ответ на слухи McDermott выступила с коротким заявлением, в котором сказано, что компания "регулярно нанимает сторонних советников для оценки возможностей компании". Как и прежде, фирма "принимает позитивные и превентивные меры для улучшения структуры капитала и баланса на долгосрочную перспективу".

В конце июля McDermott резко ухудшила прогнозы по основным финансовым показателям на 2019 год. В частности, теперь компания ожидает получить убыток в размере $310 млн против ожидавшейся ранее прибыли в $170 млн, а прогноз годовой выручки был снижен с $10 млрд до $9,5 млрд.

Прошлый финквартал компания закончила с операционным убытком в $61 млн.

McDermott, основанная в 1923 году, специализируется на предоставлении услуг нефтегазовому сектору, включая бурение офшорных скважин.