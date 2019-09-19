Экономика

13:02 19.09.2019

Поставки швейцарских часов за рубеж выросли в августе, общий экспорт упал

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Экспорт часов из Швейцарии в августе 2019 года увеличился, при этом совокупный показатель экспорта товаров и услуг из страны сократился в прошлом месяце.
Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, поставки часов из страны за рубеж выросли на 1,5% в годовом выражении в прошлом месяце после повышения на 4,7% в июле.
В денежном выражении экспорт швейцарских часов в августе составил 1,52 млрд швейцарских франков ($1,53 млрд). Экспорт наручных часов увеличился на 2,4% - до 1,44 млрд франков.
Поставки швейцарских часов в Гонконг, ранее являвшийся крупнейшим рынком сбыта, сократились на 12,7% из-за продолжающихся протестных акций, до 166,4 млн франков. Тем временем продажи в США увеличились на 14,8%, благодаря чему Штаты вышли на первое место с показателем 177,3 млн франков.
Экспорт часов в Китай подскочил на 13,7%, до 146 млн франков, в Японию - на 34,5%, до 123,3 млн франков. Поставки в Великобританию сократились на 5,6%, до 96,7 млн франков, в Сингапур - на 0,4%, до 88,5 млн франков.
Поставки в Россию увеличились в прошлом месяце на 4,5%, до 14,8 млн франков.
Между тем объем швейцарского экспорта в целом в августе упал на 4,4% относительно июля, а импорт увеличился на 1%, свидетельствуют таможенные данные. В номинальном выражении швейцарский экспорт сократился на 4,3%, импорт вырос на 3,4%.
Профицит торгового баланса Швейцарии в августе упал до 1,59 млрд франков по сравнению с 3,69 млрд франков в июле.

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Интерфакс-Украина
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