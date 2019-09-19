Экономика

12:58 19.09.2019

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 2,9% с 3,2%

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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 2,9% с 3,2%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году - до 2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%.
Прогноз на 2020 год был снижен еще сильнее - сразу на 0,4 процентного пункта по сравнению с майской оценкой, до 3%.
По итогам 2018 года подъем реального ВВП составлял 3,6%.
"Темпы роста продолжают ослабевать как в развитых, так и в развивающихся экономиках, - говорится в отчете ОЭСР. - Инвестиции падают на фоне высокой неопределенности, отсутствия роста торговли и обвала промпроизводства. Потребительские расходы пока держатся, но им угрожает замедляющийся рост занятости".
В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,1% в этом году и на 3,2% в следующем. Ранее оценки составляли соответственно 3,4% и 3,6%.
Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,4% и в 2020 году на 2% против прежде предполагавшихся 2,8% и 2,3%.
Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был ухудшен на 0,1 и 0,4 п.п. соответственно, до 1,1% и 1%. В Германии ожидается экономический рост на 0,5% в текущем году (предыдущий прогноз - 0,7%) и на 0,6% в следующем году (против 1,2% ранее). Для Франции оценка на текущий год сохранена на уровне 1,3%, на 2020 год - снижена на 0,1 п.п., до 1,2%. В Италии по-прежнему ожидается нулевой рост в 2019 году, а в 2020 году прогнозируется восстановление темпов роста до 0,4% против ранее ожидавшихся 0,6%.
Как ожидается, экономика Великобритании в 2019 году вырастет на 1% (в мае прогноз был 1,2%), а в следующем году подъем ослабнет до 0,9% (ранее предполагалось 1%).
Между тем прогноз для ВВП Японии на этот год был улучшен на 0,3 п.п., до 1%, в 2020 году по-прежнему ожидается рост на 0,6%. В лучшую сторону также изменена оценка роста экономики Канады на текущий год - до 1,5%, однако прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6%.
Для всех стран emerging markets прогнозы были снижены, кроме Турции: ОЭСР ожидает сокращения турецкого ВВП на 0,3% в 2019 году, ранее прогнозировалось более существенное падение.
Ожидания роста экономики Китая на текущий и следующий год были снижены до 6,1% и 5,7% по сравнению с предыдущим прогнозом, составлявшим 6,2% и 6% соответственно.
Прогноз по Индии был снижен особенно резко - в 2019 году ожидается рост индийской экономики на 5,9%, а не на 7,2%, в 2020 году - на 6,3%, а не на 7,4%. Для ЮАР прогноз был также сильно ухудшен: до 0,5% с 1,2% на текущий год и до 1,1% с 1,7% на 2020 год.
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 0,9% с ожидавшихся в мае 1,4%, прогноз на 2020 год ухудшен до 1,6% с 2,1%.
Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Теги: #мир #экономика
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