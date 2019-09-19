Экономика

12:56 19.09.2019

Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

1 мин читать
Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

Совет директоров крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft одобрил программу выкупа собственных акций на сумму $40 млрд и увеличил квартальные дивиденды.

Новая программа обратного выкупа не имеет ограничений по сроку действия и может быть прекращена в любой момент, говорится в пресс-релизе компании.

Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Предыдущие подобные программы были утверждены советом директоров в 2013 и 2016 годах.

Также Microsoft приняла решение об увеличении квартальных дивидендов на 5 центов, до $0,51 на акцию, что на 11%, выше, чем в предыдущем квартале. Выплата дивидендов назначена на 12 декабря.

Акции Microsoft дорожают на 1,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,4% и составляет $1,05 трлн.

Теги: #microsoft
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 19.09.2019
Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

10:50 17.09.2019
"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

10:32 19.07.2019
Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

21:02 21.05.2019
Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

12:19 25.04.2019
Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

14:05 18.03.2019
Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

09:51 20.02.2019
Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

11:31 06.02.2019
Microsoft в Украине получил нового руководителя

Microsoft в Украине получил нового руководителя

10:12 31.01.2019
Выручка Microsoft в октябре-декабре была ниже ожиданий, но прогноз на текущий квартал успокоил рынок

Выручка Microsoft в октябре-декабре была ниже ожиданий, но прогноз на текущий квартал успокоил рынок

10:29 24.01.2019
Microsoft сообщила о блокировке Bing в Китае

Microsoft сообщила о блокировке Bing в Китае

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

Инвестиции ЕБРР в Украину в 2019г превысили $1 млрд

Премьер анонсировал увольнение руководства Госгеокадастра на следующей неделе

Рынок земли откроется в октябре 2020г - Гончарук

Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

С 1 октября украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 коп. для наличных расчетов

McDermott наняла советников по реорганизации, акции рухнули на 63%

Поставки швейцарских часов за рубеж выросли в августе, общий экспорт упал

Необходимости в срочном заседании ОПЕК+ из-за событий в Саудовской Аравии нет - глава Минэнерго Азербайджана

Минфин Казахстана подтверждает планы проведения road show евробондов в евро

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 2,9% с 3,2%

ЕБРР внимательно наблюдает за ситуацией вокруг ПриватБанка и Гонтаревой – вице-президент

Биогазовая электростанция под Днепром: экологические последствия строительства

После открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% с/х земель в год - депутат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА