Экономика

11:51 19.09.2019

Суд отменил решение АМКУ о штрафе "ДТЭК Днепровские электросети" на 3,5 млн грн

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Суд отменил решение АМКУ о штрафе "ДТЭК Днепровские электросети" на 3,5 млн грн

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на "ДТЭК Днепровские электросети" штрафа в сумме 3,486 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения электрической энергии, сообщила экс-госуполномоченная Агия Загребельская на своей странице в соцести Facebook.

Она напомнила, что соответствующие решение о штрафе комитет принял в феврале 2019 года по итогам расследования, в ходе которого установил, что отключение оператором системы распределения подстанции (ПС) "Северная-150" привело к прекращению поставки электрической энергии потребителям. Тогда глава комитета Юрий Терентьев сообщал, что речь идет, в частности, о 86 юридических лицах и 1,596 тыс. бытовых потребителей города Желтые Воды.

Согласно тексту решения, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений 16 сентября, суд пришел к выводу, что АМКУ неверно определил товарные границы рынка с нарушением соответствующей методики (определения монопольного положения субъектов хозяйствования), что привело к формированию дальнейших неверных выводов.

Кроме того, суд пришел к выводу, что комитет также "неверно определил, что потребители истца потребляют услуги истца по распределению э/э, поскольку потребители э/э потребляют именно э/э, которую поставляет истец".

По результатам исследования материалов дела суд пришел к выводу о том, что при принятии решения АМКУ неверно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, (а также определил обстоятельства, которые признаны доказанными/недоказанными), что является основанием для признания решения недействительным, отмечено в тексте.

"Признать недействительным решение временной административной коллегии АМКУ от 27 февраля 2019 года №11-р/тк", – резюмируется в документе.

Как сообщалось, в феврале 2019 года АМКУ оштрафовал оператора системы распределения электрической энергии "ДТЭК Днепровские электросети" на 3,486 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Согласно обнародованной тогда информации комитета, компания в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, занимая монопольное положение на рынке распределения э/э на территории области, не один раз осуществляла ограничение поставки для ООО "Восток Руда" (основного потребителя), не обеспечив при этом надлежащий уровень надежности и качества поставки для значительного количества потребителей.

Теги: #дтэк #суд #штраф #амку
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