Экономика

11:16 19.09.2019

Фермеры смогут покупать сельхозземли до 100 га по НДО без аукциона с рассрочкой на 5 лет - депутат

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Фермеры смогут покупать сельхозземли до 100 га по НДО без аукциона с рассрочкой на 5 лет - депутат

Фермерам предоставят возможность покупать сельхозземли до 100 га по нормативно денежной оценке (НДО) без аукциона с рассрочкой на пять лет, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

"Уже достигнуты договоренности о предоставлении фермерам возможности покупать сельхозземли до 100 га по НДО без аукциона с рассрочкой на 5 лет", - сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

Сольский указал, что фермерам также упростят процедуру передачи сельхозземель в наследство.

Теги: #земля #рынок #фермеры
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