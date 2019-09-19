Экономика

09:47 19.09.2019

Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге

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Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО "PrivatBank" штраф в размере EUR1,019 млн за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству BNS в отделе по связям КРФК.

Для банка также установлен ряд правовых обязанностей, в том числе он должен подать в установленный срок КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа - 10% годового оборота. PrivatBank должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

КРФК провела в PrivatBank очную проверку, в ходе которой констатировала ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и управления ими. Нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, поскольку они обнаружены в существенных элементах изучения надежности клиентов и надзора за сделками.

Как указала комиссия, банк не создал такую соответствующую рискам его деятельности систему внутреннего контроля по предотвращению легализации преступно полученных средств, которая обеспечила бы эффективное соблюдение нормативных актов. Например, деятельность комитета PrivatBank по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации не обеспечивала реализацию мер, уменьшающих риски, а отдельные принятые комитетом решения были благоприятны для отдельных акционеров банка. Система внутреннего контроля банка не обеспечивала непрерывность углубленного изучения клиентов на протяжении всего периода их деятельности, также PrivatBank не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в том, что указанные истинные выгодоприобретатели клиентов действительно таковыми являются.

КРФК информирует, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.

Нарушения в банке КРФК расценила как существенные и длительные. Одновременно КРФК учла меры, уже предпринятые PrivatBank для устранения недостатков.

Как сообщалось, в первом полугодии этого года PrivatBank работал с убытками в размере EUR0,706 млн, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

По размеру активов "PrivatBank" в марте этого года занимал 13-е место среди банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский ПриватБанк, который был национализирован правительством Украины в 2016 году.

Теги: #латвия #privatbank #приватбанк
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