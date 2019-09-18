Экономика

18:20 18.09.2019

Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

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Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 24,66 грн/$1 с 24,75 /$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

В последний раз курс гривни укреплялся до такого уровня 21 января 2016 года.

Котировки гривни к окончанию торгов 18 сентября составили 24,65–24,67 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 19 сентября официальный курс 24,669853 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 сентября укрепился до 24,6744 грн/$1 с 24,7637 грн/$1.

Теги: #курс #гривна
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