Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 24,66 грн/$1 с 24,75 /$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

В последний раз курс гривни укреплялся до такого уровня 21 января 2016 года.

Котировки гривни к окончанию торгов 18 сентября составили 24,65–24,67 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 19 сентября официальный курс 24,669853 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 сентября укрепился до 24,6744 грн/$1 с 24,7637 грн/$1.