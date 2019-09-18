Экономика

17:55 18.09.2019

Мининфраструктуры оценивает достройку Запорожского моста в 12 млрд грн

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Мининфраструктуры оценивает достройку Запорожского моста в 12 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины оценивает завершение работ по достройке Запорожского моста в 12 млрд грн, этом сообщил экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань на своей странице в Facebook.

"Завершение недостроя с 2003 года Запорожского моста требует 12 млрд грн. Обсуждаем предложение привлечения иностранных инвестиций для строительства первой очереди - балочный мост 340 м и вантовый мост 660 м, что позволит запустить движение транспорта через Хортицу. Стоимость 5 млрд грн и срок два года", - говорится в его сообщении.

Довгань также указал, что интенсивность движения через действующие мостовые переходы между правым и левым берегом в Запорожье - Преображенский и Днепро ГЭС - составляет 23 тыс. и 60 тыс. единиц транспорта в сутки.

Как сообщалось, в начале сентября жители Запорожья отметили 15-летие местного "долгостроя" - мостовых переходов через р.Днепр - открытием памятного знака и символической "фотоаллеи мостового позора" с фотографиями государственных деятелей Украины, обещавших горожанам достроить мосты.

Теги: #довгань_виктор #мининфраструктуры #запорожье
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