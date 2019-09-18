"Укрзализныця" разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов на ж/д сети

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес, если из-за большого скопления вагонов они не успевают обработать плановый объем, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в среду.

В настоящее время на железнодорожной сети находится почти в четыре раза больше вагонов, чем могут переработать порты. Загруженные зерновозы из-за низкой пропускной способности портовой инфраструктуры скопились на путях и используются как мини-элеваторы, отметил он на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 16 сентября 2019 года на железнодорожной сети учитывалось 10,6 тыс. вагонов-зерновозов. Все они были загружены в адрес морских портов. Перерабатывающая способность зерновых терминалов составляет 2,7 тыс. вагонов в сутки", - уточнил глава УЗ..

Как сообщалось, "Укрзализныця" рассматривает возможность внедрения интерактивного графика, который позволит клиентам в режиме онлайн оформлять заявки на перевозки зерна.