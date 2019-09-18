Экономика

17:19 18.09.2019

Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка

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Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка

Центральный апелляционный хозяйственный суд 18 сентября утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины (НБУ) и ООО "Арлан", которое является имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, компания "Арлан" выступила инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Нацбанк обратил взыскание в этом судебном процессе.

Как сообщалось, в мае 2018 года регулятор подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее "Арлану". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

13 февраля 2019 года суд удовлетворил иск НБУ к "Арлану", однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.

Конечными бенефициарами "Арлана" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.). НЗФ 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период 2008-2015 гг. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Теги: #нбу #приватбанк #суд
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