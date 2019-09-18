Украина укрепила позицию в переговорах по транзиту благодаря утверждению нового плана анбандлинга

Украина укрепила свою позицию в предстоящих 19 сентября переговорах с РФ и Еврокомиссией по заключению нового транзитного контракта благодаря утверждению нового плана отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины", убежден министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в переговорах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, наработанная новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.