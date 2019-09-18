EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

E Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) не считает необходимым приостановить работу атомных реакторов из-за ранее выявленных отклонений от технических стандартов при установке оборудования.

"На данном этапе технической проверки EDF полагает, что обнаруженные отклонения не оказывают негативного влияния на пригодность реакторов к эксплуатации и не требуют принятия немедленных мер", - говорится в пресс-релизе компании.

EDF обнаружила отклонения в плане температурных диапазонов при термической обработке сварных швов парогенераторов. Это касается 16 парогенераторов в шести работающих реакторах, установленных на пяти АЭС во Франции, а также четырех установленных компонентов в еще не запущенных реакторах и трех парогенераторов, которые еще не были установлены.

Указанное оборудование произведено дочерним подразделением Framatome.

Котировки акций EDF растут на 3,7% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 22%, до 31,58 млрд евро.

EDF управляет более 70 ядерными реакторами, в том числе 58 во Франции, и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.