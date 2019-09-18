Экономика

14:33 18.09.2019

Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

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Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

В Кремле не ждут достижения конкретных договорённостей от предстоящей встречи Еврокомиссия-Украина-РФ по газовой проблематике.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, удастся ли сторонам договориться с учетом политического значения этих переговоров.

"Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ воздержался от ответа на вопрос, ждет ли Кремль сближения позиций на этой встрече, переадресовав его в Минэнерго.

Теги: #ес #песков #украина #рф #газ #ек
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