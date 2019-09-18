Экономика

14:02 18.09.2019

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка "Софийский"

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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка "Софийский"

Запись о прекращении деятельности ПАО "Банк "Софийский" (Киев) как юридического лица внесена в госреестр 16 сентября, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк - ликвидированным.

Как сообщалось, банк "Софийский" был отнесен к категории неплатежеспособных 22 декабря 2015 года из-за потери ликвидности. В апреле 2016 года началась процедура ликвидации финучреждения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов (738,756 млн грн) банк "Софийский" занимал 76-е место среди 123 украинских банков.

Единственным акционером финучреждения на 11 ноября 2015 года являлось ООО "Боярбудинвест", которым владеют Николай Ткаченко (27,08%), Владимир Ткаченко (17,29%) и Алексей Тройников (17,06%).

Теги: #фгвфл #софийский
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