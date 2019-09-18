Кабмин обновил план анбандлинга "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины", сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге в Киеве в среду.

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили четкую ответственность каждой из сторон (ответственных за выполнение - ИФ)", - сказал он.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Как сообщалось, по данным агентства "Интерфакс-Украина", газотранспортные активы АО "Укртрансгаз" должны быть переданы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который и подаст запрос регулятору на получение сертификации оператора ГТС.

Параллельно ряд министерств займутся подготовкой законопроекта, который урегулирует возможность отделения деятельности по транспортировке газа. Документ должен быть вынесен на рассмотрение Кабмина до середины октября.

При утверждении Верховной Радой необходимых изменений в законодательство, ОГТСУ с 1 января 2020 года будет передано соответствующее газотранспортное имущество сроком на 15 лет.

Уполномоченным органом управления газотранспортным имуществом планируется определить Министерство финансов.

С принятием нового плана отделения действующие постановления Кабмина №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.