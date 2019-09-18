"Интерпайп" намерен поставлять трубы в Бахрейн

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" прошла преквалификацию компании Tatweer Petroleum и вошла в список утвержденных поставщиков линейных труб для рынка Бахрейна.

"Мы прошли преквалификацию нефтегазовой компании Tatweer Petroleum благодаря нашему опыту работы в регионе. Ранее "Интерпайп" выполнил ряд заказов для крупнейшей судостроительной компании Ближнего Востока ASRY (Arab Shipbuilding&Repair Yard). Сейчас же мы рассчитываем наращивать свое присутствие на рынке труб для нефтегазовой отрасли Бахрейна", - сообщила директор трубного дивизиона группы Вера Смаль, которую цитирует пресс-служба.

При этом в пресс-релизе не уточняется объем поставок труб в рамках выполненных заказов, а также ожидаемые объемы реализации продукции в данный регион.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.