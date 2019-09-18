Экономика

12:15 18.09.2019

Кабмин на заседании 18 сентября планирует утвердить новый план отделения ГТС Украины

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Кабмин на заседании 18 сентября планирует утвердить новый план отделения ГТС Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду может утвердить новый план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины".

По данным агентства "Интерфакс-Украина", газотранспортные активы АО "Укртрансгаз" должны быть переданы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который и подаст запрос регулятору на получение сертификации оператора ГТС.

Параллельно ряд министерств займутся подготовкой законопроекта, который урегулирует возможность отделения деятельности по транспортировке газа. Документ должен быть вынесен на рассмотрение Кабмина до середины октября.

При утверждении Верховной Радой необходимых изменений в законодательство, ОГТСУ с 1 января 2020 года будет передано соответствующее газотранспортное имущество сроком на 15 лет.

Уполномоченным органом управления газотранспортным имуществом планируется определить Министерство финансов.

С принятием нового плана отделения действующие постановления Кабмина №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что правительство может утвердить модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" до следующих трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, намеченных на 19 сентября. По его словам, за модель отделения ГТС принято Ownership unbundling.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" настаивал на проведении анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на которой настаивал Кабинет министров Гройсмана, не требует приватизации ГТС Украины.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Теги: #гтс #газ #кабмин
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