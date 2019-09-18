Экономика

12:08 18.09.2019

Мининфраструктуры ожидает принятия Радой всех евроинтеграционных законов до 2020г.

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Мининфраструктуры ожидает принятия Радой всех евроинтеграционных законов до 2020г.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает, что Верховная Рада примет законопроекты о железнодорожном, внутреннем водном и автомобильном транспорте, а также о перевозке опасных грузов (входят в пакет евроинтеграционных законов) до конца 2019 года.

"Крутая цель - выполнить Соглашение об ассоциации с ЕС в сфере транспорта за 100 дней: (принять - ИФ) законопроекты о железнодорожном, внутреннем водном, автомобильном транспорте и о перевозке опасных грузов. На уровне правительства - (выполнить - ИФ) планы о выполнении Национальной транспортной стратегии и подготовку инфраструктурных проектов", - написал на своей странице замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 16 сентября провел встречу с руководителем отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Штефаном Шльонингом, в ходе которой подчеркнул что цель министерства – способствовать принятию всех евроинтеграционных законов до конца этого года.

Криклий сообщил, что на прошлой неделе Рада уже приняла несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, об осуществлении габаритно-весового контроля и внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда. Также в первом чтении были приняты законопроекты относительно источников финансирования дорожного хозяйства Украины и по управлению безопасностью автомобильных дорог.

"В этом месяце мы также планируем согласовать окончательные варианты текстов законопроектов о внутренних водных путях и о железнодорожном транспорте. Сейчас мы просчитываем все риски и проводим необходимые расчеты", - сообщил министр инфраструктуры.

Европейская сторона поблагодарила главу Мининфраструктуры за плодотворное сотрудничество и отметила, что и впредь будет оказывать всю необходимую техническую поддержку по реализации евроинтеграционных реформ в Украине.

Теги: #евроинтеграция #верховная_рада #закон #довгань_виктор #мининфраструктуры
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