Экономика

11:41 18.09.2019

Рада приняла во 2-м чтении поправки в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы о декриминализации фиктивного предпринимательства

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Рада приняла во 2-м чтении поправки в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы о декриминализации фиктивного предпринимательства

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, а также предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект во втором чтении на пленарном заседании в четверг поддержали 347 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, в частности, исключает ст.205 УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, согласно документу, в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).

Теги: #уголовный_кодекс #верховная_рада #декриминализация #предприниматель
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