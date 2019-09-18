Рада приняла во 2-м чтении поправки в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы о декриминализации фиктивного предпринимательства

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, а также предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект во втором чтении на пленарном заседании в четверг поддержали 347 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, в частности, исключает ст.205 УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, согласно документу, в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).