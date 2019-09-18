Экономика

10:47 18.09.2019

Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

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Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. пытается продать принадлежащую ему дочернюю компанию, занимающуюся распространением автомобильных запчастей и материалов, в рамках сделки, стоимость которой может составить порядка $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Nissan пригласила частные инвестиционные фонды и компании подавать заявки на покупку 100% акций Nissan Trading Co. Покупатель может быть выбран уже в октябре.

Ориентировочная стоимость сделки включает долг.

Процесс продажи продолжается, и пока никаких соглашений не заключено, отмечают источники. Представитель Nissan отказался предоставить немедленный комментарий агентству.

Акции Nissan в среду подешевели на 0,4% на торгах в Токио. С начала года капитализация компании сократилась на 18,9%, до 2,8 трлн иен ($26 млрд).

Теги: #nissan
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