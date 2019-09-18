Экономика

09:51 18.09.2019

Трамп заявил, что Китай начал закупать сельхозпродукцию из США

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Трамп заявил, что Китай начал закупать сельхозпродукцию из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, и выразил надежду на то, что его администрации удастся подписать торговое соглашение с Китаем до президентских выборов 2020 года, сообщает The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что соглашение с Китаем станет "величайшей из когда-либо заключенных сделок", и что "Китай об этом знает".

"Они начали закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что правительство КНР приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Ранее Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

Теги: #сша #трамп #торговля #китай #сельхозпродукция
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