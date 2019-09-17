Экономика

21:30 17.09.2019

Независимость НБУ очень важна для финансовой стабильности Украины и ее инвестпривлекательности, - замглавы Минфина США и Смолий

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Независимость НБУ очень важна для финансовой стабильности Украины и ее инвестпривлекательности, - замглавы Минфина США и Смолий

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото в ходе встречи с главой Национального банка Украины Яковом Смолием обсудили важность независимости украинского центробанка для финансовой стабильности страны и ее инвестиционной привлекательности.

      "Сегодня состоялась замечательная беседа между исполняющим обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото и главой НБУ Яковом Смолием. Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов", - сообщает посольство США в Киеве во вторник вечером в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

 

Теги: #минфин_сша #нбу #смолий #независимость
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